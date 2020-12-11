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В Ереване произошла потасовка протестующих с полицией 

Lenta.ru 45 минут назад
В центре Еревана произошла потасовка между протестующими и сотрудниками полиции, передает «Sputnik Армения».
Один человек пострадал, упав на землю при задержании. Еще несколько человек задержаны. На площади находится бывший глава Службы национальной безопасности Армении и лидер партии «Отечество» Артур Ванецян.
Ранее сообщалось, что оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрыла улицы в Ереване под лозунгом «Армения без Никола». Утром 11 декабря протестующие парализовали работу метро.
Массовые протесты в Армении начались в ночь на 10 ноября, когда Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, часть территории непризнанной республики перешла под контроль Баку. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.
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В мире , Видео , Артур Ванецян , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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