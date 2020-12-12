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Армянские благотворители призвали Пашиняна уйти в отставку 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Армянские благотворители призвали Пашиняна уйти в отставку
Фото: РИА Новости
Крупнейшая и старейшая армянская благотворительная организация — "Армянский всеобщий благотворительный союз" (AGBU) — призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку.

"Мы находящаяся в кризисе нация, столкнувшаяся с нестабильной политической ситуацией. Следовательно, необходимы чрезвычайные как символические, так и предметные шаги. Наша молодая демократия должна доказать свою стабильность и прочность в этот кризисный период. Огромное значение имеет сохранение единства нашего народа. Мы уверены, что независимый орган, не связанный с нынешней и бывшей администрациями, должен взять на себя лидерство в качестве переходного правительства", — говорится в заявлении на сайте AGBU.

В организации считают, что переходное правительство должно состоять из опытных и профессиональных деятелей, которые будут тесно работать с высококлассными и авторитетными советниками из Армении и Диаспоры, продвигая повестку развития страны.

"Мы призываем премьер-министра во имя армянского народа и каждого армянина проявить добрую волю и высокую сознательность и уступить пост премьер-министра, дав возможность формированию нового временного правительства. Мы желаем, чтобы было обеспечено временное лидерство со стороны независимого легитимного органа до того, как появится возможность проведения справедливых и демократических выборов", — отмечается в заявлении. В AGBU заявили, что транзит власти должен быть мирным, с соблюдением законности, конституционных процедур, самых высоких демократических критериев.

Армянский всеобщий благотворительный союз был основан в 1906 году в Каире. В начале Второй мировой войны штаб-квартира организации была перенесена в Нью-Йорк. AGBU активно действует в 31 стране, поддерживает гуманитарные, культурные, образовательные, программы.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Азербайджан , Армения , Ереван
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