«Как говорил наш почетный председатель [Нурсултан Назарбаев],. — Прим. БЕЛТА), Россия — стержень нашей интеграции. Поэтому терпения вам и еще раз терпения. Знайте, что мы всегда поддерживали Россию и будем поддерживать», — сказал белорусский президент.