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Москва

Лукашенко пожелал Путину терпения 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал терпения российскому лидеру Владимиру Путину, передает БЕЛТА.
Он назвал нынешние времена непростыми, прежде всего для России.

«Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Белоруссии остро ощущаем», — заявил Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета и пожелал терпения своему российскому коллеге.

«Как говорил наш почетный председатель [Нурсултан Назарбаев],. — Прим. БЕЛТА), Россия — стержень нашей интеграции. Поэтому терпения вам и еще раз терпения. Знайте, что мы всегда поддерживали Россию и будем поддерживать», — сказал белорусский президент.

Он подчеркнул, что без Москвы «не может быть интеграции на постсоветском пространстве».
Ранее Лукашенко сообщил о достигнутых договоренностях «осовременить» план применения совместной с Россией группировки войск с учетом ситуации на западных границах.
Он также утверждал, что Запад хочет подорвать позиции России с помощью кризиса в Белоруссии.
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В мире , Видео , Нурсултан Назарбаев , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Москва
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