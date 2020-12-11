Страны ЕС начнут вакцинацию от коронавируса одновременно 

«Доставка вакцин должна быть скоординирована, чтобы они прибыли всюду в одно время», — сказала Меркель.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия планирует сертифицировать вакцину Pfizer к концу года.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 70 млн заболевших, 49 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,5 млн человек с COVID-19.