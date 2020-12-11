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Страны ЕС начнут вакцинацию от коронавируса одновременно 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Страны ЕС начнут вакцинацию от коронавируса одновременно
Фото: Reuters
Страны Евросоюза начнут вакцинацию от коронавируса одновременно, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом пишет «Интерфакс».

«Доставка вакцин должна быть скоординирована, чтобы они прибыли всюду в одно время», — сказала Меркель.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия планирует сертифицировать вакцину Pfizer к концу года.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 70 млн заболевших, 49 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,5 млн человек с COVID-19.
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В мире , Ангела Меркель , ЕС , Еврокомиссия , Интерфакс , Германия
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