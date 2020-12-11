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Пока вы в маске: Иммунолог рассказал о вреде ношения маски в мороз 

Елена Прошина 17 минут назад
Пока вы в маске: Мороз станет новой проблемой в пандемию
Фото: Reuters

Минобороны: «Спутник V» пытались дискредитировать из-за рубежа

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» планируется дискредитировать из-за рубежа — якобы ведется информационная кампания, финансируемая иностранными государствами.
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В Швеции предупредили о риске мошенничества при вакцинации от COVID-19

В то время, как региональные власти Швеции активно готовятся к началу кампании по вакцинации населения от COVID-19, полиция страны предупреждает, что общенациональная вакцинация населения грозит привести к росту совершаемых преступлений.
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Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса

Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, известный корейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии из-за коронавируса. Об этом сообщает портал Delfi.
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Нефть к новым максимумам толкает вакцинация от COVID-19

Нефть сорта Brent 10 декабря подорожала сразу на 4%, впервые с начала марта превысив не только психологическую отметку $50 за баррель, но и уровень $51, хотя закрыться над ним котировки не смогли, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
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Иммунолог рассказал о вреде ношения маски в мороз

По словам врача, помимо того, что микробов нет в холодном воздухе, образующийся под маской конденсат не способствует ее защитным свойствам.
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Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
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В мире , Министерство обороны , ИА REGNUM , РИА Новости , Reuters
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