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Правительство Грузии уходит в отставку 

Артём Кульша 1 час назад
Правительство Грузии ушло в отставку
Фото: Reuters
Правительство Грузии уходит в отставку. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
В октябре-ноябре, как сообщал «Рамблер», в Грузии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», а второе место занимает «Единое национальное движение».
Сегодня парламент нового, 10-го созыва, вступит в свои полномочия после принесения присяги депутатами и принятия соответствующего постановления. Сразу после этого, согласно прописанной в Конституции Грузии процедуре, действующее правительство уйдет в отставку, министры станут считаться исполняющими обязанности.
После этого новый парламент должен будет утвердить новое правительство. «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» представит кандидатуру премьер-министра в течение двух недель после первого заседания парламента. После этого тот сформирует кабинет министров и представит его парламенту для получения доверия.
Оппозиционные депутаты парламента Грузии 10-го созыва не признают итогов октябрьских выборов и отказываются от своих мандатов. Сегодня парламент приступил к работе без них.
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В мире , ИА Sputnik
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