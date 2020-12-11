Правительство Грузии ушло в отставку

Правительство Грузии уходит в отставку. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

В октябре-ноябре, как сообщал «Рамблер», в Грузии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», а второе место занимает «Единое национальное движение».

Сегодня парламент нового, 10-го созыва, вступит в свои полномочия после принесения присяги депутатами и принятия соответствующего постановления. Сразу после этого, согласно прописанной в Конституции Грузии процедуре, действующее правительство уйдет в отставку, министры станут считаться исполняющими обязанности.

После этого новый парламент должен будет утвердить новое правительство. «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» представит кандидатуру премьер-министра в течение двух недель после первого заседания парламента. После этого тот сформирует кабинет министров и представит его парламенту для получения доверия.

Оппозиционные депутаты парламента Грузии 10-го созыва не признают итогов октябрьских выборов и отказываются от своих мандатов. Сегодня парламент приступил к работе без них.