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Москва

Эрдоган заявил о готовности вакцинироваться от COVID-19 

РИА Новости 2 часа назад
Эрдоган захотел вакцинироваться от COVID-19
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своей готовности пройти вакцинацию от COVID-19.

"Когда мы начнем вакцинацию, я тоже ее пройду", — цитирует турецкого лидера газета Hurriyet.

Как заявил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.
Как сообщал Коджа, Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первая партия вакцины китайской компании SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце месяца планируется начать вакцинацию после лабораторных испытаний качества вакцины. Кроме того, Турция заявляла о планах закупить как минимум 25 миллионов доз вакцины BioNTech компаний Pfizer.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , Pfizer , Hurriyet Daily News , Стамбул , Турция
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