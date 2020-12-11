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Москва

ЕС захотел воссоздать «амбициозный союз с США» при Байдене 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
ЕС захотел воссоздать «амбициозный союз с США» при Байдене
Фото: depositphotos.com
Евросоюз планирует воссоздать «амбициозный союз с США» после инаугурации «избранного президента» Джозефа Байдена, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Выборы в США открыли новые возможности. Участники саммита заявили о намерении воссоздать амбициозный союз с США, которые являются самым близким другом и партнером», — передает его слова ТАСС.

В ранее опубликованном заявлении Совета ЕС говорилось, что Евросоюз и США во главе с Байденом должны наращивать совместные усилия в области обороны и безопасности, в том числе путем расширения сотрудничества между ЕС и НАТО.
Ранее Еврокомиссия разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Джозефа Байдена по четырем векторам: пандемия, климат, торговля и продвижение западной модели демократии. Кроме того, Евросоюз намерен сотрудничать с США для продвижения западной демократии в мире, противодействия России и поддержки передачи власти в Белоруссии.
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Комментарии
В мире , Шарль Мишель , Джозеф Байден , ЕС , Европейский совет , Совет Европы , Еврокомиссия , НАТО , ИТАР-ТАСС , США
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