Скандал на Украине: депутаты исполнили гимн Венгрии

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело о госизмене после того, как депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Закарпатской области исполнили гимн Венгрии. Об этом сообщает агентство «Украинские Новини» со ссылкой на источник в СБУ.
Как рассказал собеседник агентства, муниципальные депутаты сначала приняли присягу, а затем спели гимн Венгрии вместо украинского.
По его словам, СБУ открыла уголовное производство по ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), по ч.1 ст. 111 (госизмена) и ч.3 ст. 358 (подделка документов).
1 декабря МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште Любовь Непоп, чтобы выразить протест в связи с обысками венгерских организаций в Закарпатье в Закарпатской области Украины.