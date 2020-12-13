Скандал на Украине: депутаты исполнили гимн Венгрии

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Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело о госизмене после того, как депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Закарпатской области исполнили гимн Венгрии . Об этом сообщает агентство «Украинские Новини» со ссылкой на источник в СБУ.

Как рассказал собеседник агентства, муниципальные депутаты сначала приняли присягу, а затем спели гимн Венгрии вместо украинского.

По его словам, СБУ открыла уголовное производство по ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), по ч.1 ст. 111 (госизмена) и ч.3 ст. 358 (подделка документов).