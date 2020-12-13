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СБУ возбудила дело о госизмене из-за исполнения депутатами гимна Венгрии 

Газета.Ru и ещё 2 28 минут назад
Скандал на Украине: депутаты исполнили гимн Венгрии
Фото: ТАСС
Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело о госизмене после того, как депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Закарпатской области исполнили гимн Венгрии. Об этом сообщает агентство «Украинские Новини» со ссылкой на источник в СБУ.
Как рассказал собеседник агентства, муниципальные депутаты сначала приняли присягу, а затем спели гимн Венгрии вместо украинского.
По его словам, СБУ открыла уголовное производство по ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), по ч.1 ст. 111 (госизмена) и ч.3 ст. 358 (подделка документов).
1 декабря МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште Любовь Непоп, чтобы выразить протест в связи с обысками венгерских организаций в Закарпатье в Закарпатской области Украины.
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