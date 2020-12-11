Президент Грузии призвала создать новый формат для общения с Россией

Грузинский президент Саломе Зурабишвили в пятницу, выступая на первом заседании избранного осенью парламента Грузии, выступила за создание нового регионального формата — «Кавказской платформы», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нужен новый подход с учетом наших соседей по Кавказу и новых реалий. Нужно, чтобы Грузия вернула себе объединяющую, историческую роль двигателя на Кавказе», — заявила она.

По ее словам, «надо думать о „Платформе Кавказского мира“, которая объединит страны Кавказа, внешних акторов и международные организации».

Саломе Зурабишвили также отдельно прокомментировала вопрос переговоров с Россией по вопросу «оккупированных территорий», как Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию после войны-2008.

«Диалог — это не значит признание чего-то. Переговоры — не значит уступать. А отказ от дипломатии — это потеря всех рычагов и заморозка», — сказала она.

«У диалога есть свой формат, и нам необходима на этом направлении поддержка наших партнеров», — отметила президент Грузии.