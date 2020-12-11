Президент Грузии призвала создать новый формат для общения с Россией

Грузинский президент Саломе Зурабишвили в пятницу, выступая на первом заседании избранного осенью парламента Грузии, выступила за создание нового регионального формата — «Кавказской платформы», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Нужен новый подход с учетом наших соседей по Кавказу и новых реалий. Нужно, чтобы Грузия вернула себе объединяющую, историческую роль двигателя на Кавказе», — заявила она.
По ее словам, «надо думать о „Платформе Кавказского мира“, которая объединит страны Кавказа, внешних акторов и международные организации».
Саломе Зурабишвили также отдельно прокомментировала вопрос переговоров с Россией по вопросу «оккупированных территорий», как Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию после войны-2008.
«Диалог — это не значит признание чего-то. Переговоры — не значит уступать. А отказ от дипломатии — это потеря всех рычагов и заморозка», — сказала она.
«У диалога есть свой формат, и нам необходима на этом направлении поддержка наших партнеров», — отметила президент Грузии.
Отметим, что недавно в Верховной раде появилось межфракционное объединение «Крымская платформа». Его сопредседателями были избраны депутаты от различных партий: Рустем Умеров, экс-глава запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Елизавета Ясько и Вадим Галичук.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ЕС готов быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму — международной площадки для обсуждения крымской тематики. А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает инициативу украинской стороны по саммиту «Крымская платформа», на котором планируется обсудить вопрос «возвращения» Крыма под контроль Киева.