Киев заявил о продвижении «по капле» переговоров по Донбассу

Украина заявила о продвижении «по капле» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата», передает РИА Новости

«"Нормандский формат" существует, и хотя он продвигается по миллиметру, по капле, но тем не менее он есть», — заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Он назвал «самым важным» тот факт, что «Россия до сих пор сохраняет процесс». «Фактически мы можем констатировать, что дела идут по плану "А". Формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока нет», — добавил он.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук ранее заявил , что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план «Б» по урегулированию конфликта в Донбассе в начале 2021 года.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил и средств на трех участках линии разграничения.