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Украина заявила о продвижении «по капле» переговоров по Донбассу 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Киев заявил о продвижении «по капле» переговоров по Донбассу
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters
Украина заявила о продвижении «по капле» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата», передает РИА Новости.

«"Нормандский формат" существует, и хотя он продвигается по миллиметру, по капле, но тем не менее он есть», — заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Он назвал «самым важным» тот факт, что «Россия до сих пор сохраняет процесс». «Фактически мы можем констатировать, что дела идут по плану "А". Формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока нет», — добавил он.
Глава украинской делегации Леонид Кравчук ранее заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план «Б» по урегулированию конфликта в Донбассе в начале 2021 года.
В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил и средств на трех участках линии разграничения.
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Комментарии
В мире , Алексей Арестович , Леонид Кравчук , РИА Новости , Германия , Киев , Париж , Франция
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