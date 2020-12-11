В Швеции предупредили о риске мошенничества при вакцинации от COVID-19 

В то время, как региональные власти Швеции активно готовятся к началу кампании по вакцинации населения от COVID-19, полиция страны предупреждает, что общенациональная вакцинация населения грозит привести к роту совершаемых преступлений. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Главной угрозой мошенничества шведские правоохранители считают выдачу поддельных справок о прохождении вакцинации. Считается такие ложные сертификаты могут привести к тому, что жители страны смогут получить разрешение на совершение заграничных рейсов.

Командующий силами полиции Швеции Пер Энгстрём также предупреждает, что отдельную угрозу для безопасности населения представляют собой намерения злоумышленников получить доступ к вакцине и похитить некоторое количество доз препарата. Однако насколько серьезно и основательно такое предположение полицейских, Энгстрём сказать не смог.