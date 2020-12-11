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Москва

Новые данные о вакцине Pfizer попали на видео 

Вадим Дроздов 16 минут назад
Эксперты FDA рекомендовали одобрить вакцину против коронавируса производства Pfizer в США. Препарат могут зарегистрировать по ускоренной процедуре. Аналитики отметили, что польза от инъекции превышает сопутствующие риски.
Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к некоторым данным по вакцине от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer в ходе кибератаки на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
Также сообщалось о смерти 6 участников испытаний вакцины Pfizer.
До конца 2020 года компании намерены выпустить до 50 млн доз BNT162b2, а в 2021 году — до 1,3 млрд доз. Хранится вакцина при температуре около минус 70 градусов по Цельсию.
В мире , Видео , Pfizer
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