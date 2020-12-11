Новые данные о вакцине Pfizer попали на видео 

Эксперты FDA рекомендовали одобрить вакцину против коронавируса производства Pfizer США . Препарат могут зарегистрировать по ускоренной процедуре. Аналитики отметили, что польза от инъекции превышает сопутствующие риски.

Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к некоторым данным по вакцине от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer в ходе кибератаки на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Также сообщалось о смерти 6 участников испытаний вакцины Pfizer.

До конца 2020 года компании намерены выпустить до 50 млн доз BNT162b2, а в 2021 году — до 1,3 млрд доз. Хранится вакцина при температуре около минус 70 градусов по Цельсию.