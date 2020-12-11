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Москва

«Тракторный протест» в Кишиневе попал на видео 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
В столице Молдавии Кишиневе десятки тракторов припарковались у здания правительства для привлечения внимания к проблемам сельскохозяйственной отрасли страны. Митингующие протестуют против новой налоговой реформы, которая подразумевает повышение ставки НДС.
"Мы переживаем глубокий кризис, а власти нас игнорируют. У нас сложилась такая ситуация, что мы не просто не можем вывести трактор в поле, нам и жить стало не на что. Нас душат банки, душат поставщики семян, удобрений, солярки. Все нас душат. Мы оказались в ситуации, когда нам ничего не остаётся как выйти на улицу и протестовать", — заявил один из участников акции.
В мире , Видео
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