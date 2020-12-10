Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Зафиксированы случаи паралича после американской вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 5 10 декабря 2020
Зафиксированы случаи паралича после американской вакцины от COVID
Фото: Reuters
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщило, что у четверых добровольцев, получивших американскую вакцину против коронавируса Pfizer, развился паралич Белла. При этом расстройстве наблюдается временная неработоспособность лицевого нерва. Об этом сообщается на сайте организации.
Специалисты отмечают, что неясно, каким образом вакцина могла вызывать дисфункцию нерва. Паралич возникает, когда нерв, контролирующий мышцы лица, воспаляется, опухает или сдавливается. Побочное действие не является серьезным и через некоторое время проходит. Также не существует доказательств, что паралич вызвала именно вакцина. Хотя в группе, получивших вакцину, паралич Белла наблюдался у четырех человек, разница с контрольной группой не является существенной.
Тестирование проводилось на 38 тысячах добровольцев. Среди других побочных явлений ученые зафиксировали лихорадку, утомляемость, головную боль и мышечную боль. Сильные нежелательные реакции наблюдались у 0,0-4,6 процента участников чаще всего после второй дозы вакцины и более часто среди молодых людей.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
Последние новости
Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России Строительство «Северного потока-2» возобновили Строительство «Северного потока-2» возобновили Путин объяснил отсутствие уголовного дела по ситуации с Навальным Путин объяснил отсутствие уголовного дела по ситуации с Навальным
Комментарии
В мире , Pfizer , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение