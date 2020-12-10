В Финляндии аварийно отключился один из блоков АЭС 

"Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK) получило информацию 10 декабря примерно в 13.00 (14 мск) о серьезной аварийной ситуации на втором блоке атомной электростанции Олкилуото, которая привела к аварийной остановке. Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная", — говорится в сообщении.