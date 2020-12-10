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В Финляндии аварийно отключился один из блоков АЭС 

РИА Новости и ещё 1 35 минут назад
В Финляндии аварийно отключился один из блоков АЭС
Фото: AFP 2020 / Martti Kainulainen
На АЭС Олкилуото произошла аварийная ситуация, в результате чего второй энергоблок отключился, радиационная обстановка нормальная, выбросов не произошло, сообщает Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

"Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK) получило информацию 10 декабря примерно в 13.00 (14 мск) о серьезной аварийной ситуации на втором блоке атомной электростанции Олкилуото, которая привела к аварийной остановке. Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная", — говорится в сообщении.

Собственник станции, компания Teollisuuden Voima, также сообщила о случившемся и уточнила, что в настоящее время расследует инцидент.
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В мире , Происшествия , Финляндия
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