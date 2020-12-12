Энергоблок №1 украинской АЭС отключился от сети

«12 декабря в 01:43 (02:43 мск) энергоблок №1 Ровенской АЭС был отключён от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было», — отметили в пресс-службе предприятия.