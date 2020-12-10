Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Дания ужесточила карантинные меры в ряде своих муниципалитетов 

RT на русском 1 час назад
Дания ужесточила карантинные меры
Фото: Reuters
Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике заявил, что власти страны увеличили число муниципалитетов, в которых будут действовать ужесточённые карантинные меры в связи с коронавирусом.

«Количество муниципалитетов с жёсткими ограничениями увеличивается на 31», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что эти до этого ограничения были введены уже в 38 муниципалитетах страны.
По данным агентства, теперь в данных регионах действует запрет на работу баров, ресторанов, театров, спортзалов, а школьники переводятся на дистанционное обучение.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
RT на русском: последние новости
Умер самый богатый человек в Бразилии Умер самый богатый человек в Бразилии Эрдоган заявил о готовности Турции «открыть двери» для Армении Эрдоган заявил о готовности Турции «открыть двери» для Армении Минфин США ввёл санкции против ФК «Ахмат» и фонда Кадырова Минфин США ввёл санкции против ФК «Ахмат» и фонда Кадырова
В мире , РИА Новости , Дания , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение