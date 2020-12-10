Кравчук попросил Россию забрать оружие

Россия должна «забрать свои военные формирования» и тогда Украина будет общаться «с украинцами». Об этом заявил в интервью «Обозревателю» глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук

«Рамблер» писал, что ранее Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT. По его словам, Украина собирается потребовать введения таких санкций, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован до конца года и считает, что это должно стать «новым стандартом понимания ситуации» и «наших предложений относительно давления на агрессора».

Кравчук уточнил, что предложение отключить Россию от SWIFT— это его личное мнение, и он высказал его, чтобы посмотреть на российскую и украинскую реакцию.

«Я говорил о том, что, если Россия и дальше будет блокировать движение к миру на Донбассе, если она будет вместо разговоров, дискуссий и поиска путей использовать, с ее точки зрения, наиболее действенное средство — силу и давление, — то Украина будет вынуждена искать другие способы воздействия на Россию», — пояснил он.

При этом глава украинской делегации в Контактной группе уверен, что для установления мира на Донбассе Россия должна «забрать свои военные формирования».

«Забрать оружие, вывести оттуда наемников, так называемых «добровольцев» (…). И тогда Украина будет общаться с украинцами, а не с чужаками на неподконтрольных сегодня территориях», — уверен он.

Ранее украинские власти составили «План совместных шагов», который, по их мнению, должен прийти на замену Минским соглашениям, подписанным в 2015 году. В новом документе указано, что в Донбассе не обязательно проводить выборы, чтобы установить контроль Украины над границей.