Власти страны приняли такое решение в связи с выявлением одного случая заражения коронавирусом на северо-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную рабочую группу.

По официальным данным, на территории провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, уже несколько месяцев не было инфицированных. В связи с ужесточением контроля общественные организации и предприятия двух городов обязаны принимать максимальные меры предосторожности. Рядовые граждане, как во время войны, обязаны быть бдительными и сообщать властям о внештатных ситуациях.