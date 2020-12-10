Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Китай ввёл режим «военного времени» в двух городах на границе с Россией из-за пандемии 

Говорит Москва 21 минуту назад
Власти страны приняли такое решение в связи с выявлением одного случая заражения коронавирусом на северо-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную рабочую группу.
По официальным данным, на территории провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, уже несколько месяцев не было инфицированных. В связи с ужесточением контроля общественные организации и предприятия двух городов обязаны принимать максимальные меры предосторожности. Рядовые граждане, как во время войны, обязаны быть бдительными и сообщать властям о внештатных ситуациях.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
Говорит Москва: последние новости
Джо Байден высказался за многосторонний подход в отношениях с Россией Джо Байден высказался за многосторонний подход в отношениях с Россией В ООН рассказали о роли России в «катастрофическом» 2021 году В ООН рассказали о роли России в «катастрофическом» 2021 году В ФРГ признали провал санкционной политики против России В ФРГ признали провал санкционной политики против России
В мире , Видео , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть