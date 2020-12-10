Росгвардия готовится к наплыву диверсантов в Крым . Об этом сообщает «Свободная пресса».

На днях, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Росгвардии рассказали, что бригада особого назначения Южного округа Росгвардии в Крыму получила на вооружение шесть новейших катеров серии «Сарган» для охраны Крымского моста и Керченского пролива, а в ближайшее время получит еще два. Начальник морской службы округа капитан I ранга Сергей Романько отметил маневренность и высокую скорость катеров и высказал мнение, что это позволит их экипажам выполнять любые задачи на высоком уровне.

«Сарган» — развитие серии украинских катеров береговой охраны «Калкан». Его длина составляет 13 метров, ширина — 3,5 метра, водоизмещение — 11,9 тонны, скорость — 44 узлов, автономность — двое суток. Экипаж катера составляет три человека. Он может брать на борт до шести десантников или боевых пловцов.

«"Сарганы" — это самая что ни на есть легкая кавалерия, участвующая в охране Крымского моста от диверсантов», — сообщает «Свободная пресса».

Позавчера журналист Армен Гаспарян опубликовал очередной обзор публикации неназванного украинского СМИ, которое написало, что после возвращения Крыма в состав Украины Крымский мост нужно будет взорвать, устроив тендер, а главой тендерной комиссии назначив Навального.

Он назвал статью чудеснейшей и шизофреническим бредом и глубоко посочувствовал жителям Украины, у которых такие средства массовой информации. Журналист высказал мнение, что, если государство тратит бюджетные деньги на финансирование подобного рода средств массовой информации, оно обречено.