"Украинцы ну такие важные стали, "выросли". Неужели они не понимают, что американцы их за нос водят? Если они действительно готовятся к войне с Россией, то вскоре начнутся провокации на границах, чтобы выставить Россию агрессором. Ждем продолжения", — считает пользователь Циганин.

"Киев станет похож на Припять", — уверен Селянин.

"Русские не будут наносить удары по Киеву или по другим населенным пунктам, потому что знают, что народ Украины не имеет ничего общего с этими холопами, продавшимися США. США только это и надо — довести до военного конфликта между двумя братскими народами. На Украине ситуация как в Болгарии — сколько энергетических проектов сорвали наши предатели, чтобы угодить США! На наши деньги построили газопровод к греческим портам, чтобы мы покупали дорогой американский газ. Этот проект с хабами стоит более десяти миллиардов евро. Мы купили самолеты, существующие только на бумаге! Если мы их не уберем, не лишим власти, все так и будет продолжаться", — пишет BGBG.

"Эта стратегия США не сработает. Украинцы не могут не понять, для чего их пытаются использовать", — полагает Бай Шиле.