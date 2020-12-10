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Москва

Главред (Украина): опоздание с вакциной обойдется Украине в тысячи смертей 

ИноСМИ 1 час назад
Глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что в свободном доступе вакцина от коронавируса на Украине будет только к осени 2021 года, то есть, как минимум на полгода позже, чем в развитых странах.
Ну оно и понятно: поначалу в мире возникнет ажиотажный спрос на вакцину, но потом, как раз где-то к сентябрю, когда подъедут к тому же версии вакцины от других производителей, спрос упадет вместе с ценами.
«Страну тянут в кровавый хаос»
И вот тут-то и пригодится Украина, жители которой благополучно утилизируют остатки. По прежним, кстати, ценам, еще ажиотажного периода — в целом, обойдется это примерно миллиард долларов.
Отсрочка начала вакцинации на полгода при сохранении текущего уровня смертности будет стоить Украине примерно в 30 тысяч жизней. Это примерно вдвое больше, чем официальные потери убитыми в результате войны на Донбассе.
Иностранные хозяева Украины полагают эти потери допустимыми.
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В мире , Видео , Игорь Кузин
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