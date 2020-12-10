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Москва

Путин напугал Запад ядерной триадой 

Артём Кульша 25 минут назад
Многих напугали военные учения «Гром», в ходе которых Россия задействовала всю свою ядерную триаду. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Министерства обороны рассказали о проведении в рамках учений «Гром-2020» тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина.
В ходе маневров были отработаны действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегической авиации и атомной подводной лодки Северного флота, состоялись учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности.

«На такой "Гром" многие перекрестились — Россия задействовала составляющие всей своей ядерной триады», — сообщает «Свободная пресса».

Издание назвало эту тренировку не просто тренировкой по отражению нападения условного противника, а демонстрацией возможности нанесения глобального удара по этому противнику с вероятностью его полного уничтожения. Тот факт, что руководил тренировкой Путин, подчеркивает ее уровень, ведь в руках главнокомандующего находится ядерный чемоданчик, нажатие на кнопку в котором уничтожит полмира.
Комментарии
В мире , Армия , Видео , Владимир Путин , Министерство обороны , РВСН
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