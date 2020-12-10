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Москва

Мадуро поделился планами посетить Россию в 2021 году 

Газета.Ru 1 час назад
Мадуро поделился планами посетить Россию в 2021 году
Фото: РИА НОВОСТИ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро строит планы посетить Москву в следующем году. Также он намерен встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал "360". Об этом венесуэльский политик заявил во время встречи с делегацией наблюдаnелей из России на парламентских выборах.

"Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина", — сказал Мадуро.

Он выразил надежду на то, что что члены новой Национальной ассамблеи также посетят российскую столицу.
Парламентские выборы в Венесуэле прошли 6 декабря В них приняли участие 107 политических партий и объединений — всего свыше 14 тысяч кандидатов. Более 20 политических сил, в том числе движение оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, отказались от участия. Некоторые западные государства, в частности США и страны ЕС, не признали результаты голосования.
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В мире , Николас Мадуро , Хуан Гуайдо , Владимир Путин , ЕС , Венесуэла , Москва , США
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