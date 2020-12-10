Украина поддержала Молдавию по вопросу Приднестровья

По словам Кулебы, Киев всегда оказывал поддержку Кишиневу по этому вопросу и намерен продолжать делать это в дальнейшем. Он добавил, что за прошедшие шесть лет контакты между Украиной и Молдавией были фактически прерваны. Теперь же Киев планирует восстановить их в полном объеме.

«Это первый визит министра иностранных дел Украины в Молдавию с 2014 года. Я уверен, что мы должны приложить все усилия, чтобы подобные перерывы в контактах больше никогда не повторялись», — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что республики намерены в ближайшее время провести консультации по вопросам интеграции в ЕС , а также обсудить вопросы развития двухсторонней торговли и совместных инфраструктурные проекты.