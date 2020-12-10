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Москва

Украина поддержала позицию Молдавии по вопросу Приднестровья 

Lenta.ru и ещё 1 22 минуты назад
Украина поддержала Молдавию по вопросу Приднестровья
Фото: Reuters
Украина будет поддерживать позицию Молдавии по урегулированию конфликта в Приднестровье. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время своего официального визита в Кишинев, передает ТАСС.
По словам Кулебы, Киев всегда оказывал поддержку Кишиневу по этому вопросу и намерен продолжать делать это в дальнейшем. Он добавил, что за прошедшие шесть лет контакты между Украиной и Молдавией были фактически прерваны. Теперь же Киев планирует восстановить их в полном объеме.

«Это первый визит министра иностранных дел Украины в Молдавию с 2014 года. Я уверен, что мы должны приложить все усилия, чтобы подобные перерывы в контактах больше никогда не повторялись», — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что республики намерены в ближайшее время провести консультации по вопросам интеграции в ЕС, а также обсудить вопросы развития двухсторонней торговли и совместных инфраструктурные проекты.
Молдавия считает непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) своей территорией. Избранный президент страны Майя Санду также намерена изменить формат урегулирования конфликта и неоднократно выступала за вывод российских миротворцев из спорного региона. По ее мнению, «мягкий подход» в переговорах не принес желаемого результата.
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Комментарии 2
В мире , Дмитрий Кулеба , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Киев , Молдова
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