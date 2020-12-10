Открытие статуи медсестры в Италии попало на видео 

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В итальянском городе Ассизи на рождественском вертепе открыли статую медсестре. Вертеп с помощью статуй полностью воспроизводит одну из фресок, написанную в начале 14-го века итальянским художником Джотто. Статуи на вертепе расположены точно так же, как на картине. За исключением одной детали: местный священник отец Энцо Фортунато предложил дополнить композицию статуей медсестры, которую установили рядом с фигурой покровителя города Святым Франциском. Сделали это, чтобы выразить благодарность медицинским работникам, борющимся с пандемией коронавирусной инфекции.

Священник заявил, что проект предложит «особенное Рождество, которое оживит дух францисканцев именно через вертеп, изобретенный святым Франциском Ассизским»