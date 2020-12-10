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Опровергнуто официальное время появления коронавируса в Европе 

Lenta.ru 7 минут назад
Опровергнуто официальное время появления коронавируса в ЕС
Фото: Globallookpress.com
Итальянские ученые заявили, что они обнаружили РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образцах у ребенка с подозрением на корь, взятых еще в ноябре 2019 года. Открытие опровергает официальную версию о распространении COVID-19 в Европе, согласно которой вирус появился в Италии спустя примерно три месяца. Статья с результатами исследования опубликована на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
Первый известный случай COVID-19 в Италии был зарегистрирован в городе Кодоньо в регионе Ломбардия 21 февраля 2020 года. Однако в последнее время появляется все больше данных, что SARS-CoV-2, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром, циркулировал незамеченным в течение несколько недель в Ломбардии до официального обнаружения. Филогенетические исследования предполагают, что вирус был занесен в Италию из Китая и Германии.
Авторы работы заявили, в конце осени 2019 года в Милане участились случаи, когда результаты тестов пациентов с подозрением на корь оказались отрицательными. Специалисты протестировали с помощью ПЦР-анализа образцы мазков из ротоглотки, собранные в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года у 39 добровольцев. Один образец дал положительный результат на уханьский SARS-CoV-2, однако точно штамм определить не удалось.
Следы вируса были выявлены у четырехлетнего мальчика, у которого 21 ноября прошлого года возник кашель и насморк. Через неделю его доставили в реанимацию больницы с респираторными симптомами и рвотой. 1 декабря у него появилась сыпь, похожая на корь, а 5 декабря (через 14 дней после появления симптомов) был взят образец мазка из ротоглотки для теста на корь.
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В мире , Германия , Италия , Китай , Кодоньо , Ломбардия
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