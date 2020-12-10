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США показали суточный антирекорд смертности от COVID-19 

Российская Газета и ещё 1 27 минут назад
Рост не прекращается: США достигли антирекорда по COVID-19
Фото: iStock
Впервые в США зарегистрировали свыше трех тысяч смертей пациентов с коронавирусом за день. Со ссылкой на свои подсчеты от этом пишет The New York Times.
По данным газеты, девятого декабря в стране было зарегистрировано 3011 новых смертей. В США отмечается постоянный рост заболеваемости и смертности на фоне ослабления карантинных мер, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сегодня, десятого декабря, министерство здравоохранения и социальных служб США рассмотрит обращение двух фармацевтических компаний, которые просят зарегистрировать их вакцины по ускоренной процедуре. При этом проведенный в стране опрос показал, что половина американцев не готова делать прививку от коронавируса SARS-CoV-2. Тем временем, положительный тест получили уже свыше 15 миллионов жителей США (15 379 574). Статистику заболеваемости публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса.
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В мире , Минздрав РФ , РИА Новости , New York Times , США
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