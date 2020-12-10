По мнению парламентария, результат от ограничительных мер получился совсем не таким, как предполагалось изначально.

"Это был выстрел себе в коленку. Разрывать отношения с соседом, с которым надо их развивать, торговать, сотрудничать, было глупейшим решением", — сказал Гердт.

Депутат подчеркнул, что санкционный режим против России нужно как можно скорее отменить. Особую необходимость, по мнению политика, подобное решение приобрело в условиях экономического спада из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как подчеркивает Гердт, политики должны "убрать со сцены" все, что "мешает восстановлению, объединению и сотрудничеству".