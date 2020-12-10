Названо число готовых привиться от коронавируса американцев 

Только 47 процентов американцев готовы привиться от коронавируса, когда в стране будут сертифицированы вакцины от заболевания. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на результаты совместного исследования с Центром изучения общественного мнения при Университете Чикаго.

Согласно данным опроса, 26 процентов жителей США совсем не готовы использовать вакцину, еще 27 процентов американцев пока не приняли окончательного решения. При этом только 28 процентов опрошенных заявили, что полностью уверены в эффективности и безопасности вакцины от коронавируса.

Отмечается, что лишь 20 процентов респондентов выразили уверенность в том, что препараты будут распределяться в США справедливо. В то же время 39 процентов американцев так не считают.

Ранее шесть участников испытаний американо-немецкой вакцины Pfizer, которую США производят при помощи германской компании BioNTech, скончались . Двоим из погибших вводили настоящий препарат, остальным — плацебо. У всех умерших были проблемы со здоровьем и хронические заболевания.