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Белоруссия запретит выезд граждан из-за коронавируса 

Прайм и ещё 1 12 минут назад
Белоруссия запретит выезд граждан
Фото: © РИА Новости. Юрий Пирогов
Власти Белоруссии на фоне борьбы с распространением COVID-19 решили временно приостановить выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска, решение вступит в силу через 10 дней, говорится в постановлении белорусского правительства, опубликованном в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.

"Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", — говорится в документе. Там уточняется, что речь идет об автодорожных, железнодорожных, речных пунктах пропуска через границу.

Согласно постановлению, в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии по решению председателя государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица может быть разрешено пересечение госграницы на выезд.
Решение, как утверждается, связано с мерами по недопущению распространения коронавируса и вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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