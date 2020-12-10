Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Более 100 конгрессменов-республиканцев поддержали иск против итогов выборов 

Российская Газета и ещё 8 10 декабря 2020
В Конгрессе поддержали иск против итогов выборов
Фото: Reuters
В США свыше 100 членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии подписались под обращением в поддержку иска с просьбой признать недействительными итоги выборов в четырех штатах. Этот иск был подан генпрокурором Техаса Кеном Пакстоном в связи с массовыми нарушениями в Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину. Он настаивает, что в этих штатах не были соблюдены нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте.
Конгрессмены подписали обращение так называемых друзей суда. В правовой системе США — это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, поясняет ТАСС, ссылаясь на газету The Hill.
Между тем, число штатов США, поддержавших иск Техаса о необходимости пересмотра итогов президентских выборов, продолжает расти. За это высказались представители 17 штатов, у власти которых стоят республиканцы — Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
Российская Газета: последние новости
Инаугурационный комитет США не признал Байдена президентом Инаугурационный комитет США не признал Байдена президентом Эрдоган: Путин сыграл важную роль в урегулировании кризиса в Карабахе Эрдоган: Путин сыграл важную роль в урегулировании кризиса в Карабахе OMV: Укладку "Северного потока-2" в водах Германии завершат в декабре OMV: Укладку "Северного потока-2" в водах Германии завершат в декабре
Комментарии 4
В мире , США , Генеральный прокурор , Кен Пакстон , Республиканская партия США , ИТАР-ТАСС , Болгария , Висконсин , Монтана
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение