В Турции умерло рекордное число пациентов за сутки

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Турции за сутки скончались 226 пациентов с коронавирусной инфекцией, что стало наибольшим суточным показателем в стране за время пандемии, следует из данных турецкого Минздрава

Согласно опубликованной информации, за сутки в Турции выявлено 32 106 новых случаев инфицирования COVID-19.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса возросло до 1 780 673, а количество летальных исходов среди заболевших COVID-19 — до 15 977.

Как уточняет ТАСС, за минувшие сутки был зафиксирован антирекорд по числу умерших пациентов с коронавирусной инфекцией.