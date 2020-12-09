Азербайджан «разрывает» Армению на части

В турецких СМИ заговорили о новых территориальных претензиях к Армении . Армянам предлагают расстаться с Зангезуром в счёт «долга» перед Азербайджаном

Во вторник, 8 декабря, в программе турецкого телеканала ΤGRT Haber «Главные новости с Экремом Ачикелем» подняли вопрос о новых возможных территориальных претензиях Азербайджана к Армении.

«Нет денег, отдай мне землю». В Карабахе продолжается расследование. Государство и народ являются истцами. Компенсация оценивается в 50 млрд Но! У Армении нет денег. Я говорю: «Зангезур», — гласила надпись на карте за спиной ведущего, пока Ачикель рассказывал о сути проблемы.

Ведущий пояснял, что в случае перехода этого региона в состав Азербайджана, Нахичеваньская автономная республика перестанет быть эксклавом, а к Армении будут сняты претензии по поводу «компенсаций за урон» в Нагорном Карабахе.

Территория Зангезура на карте — региона, включающего Сюникскую и Вайодзорскую области Армении — была помечена флагом Азербайджана с пятизубчатым ковровым узором. Таким образом делался намёк на флаг Нагорно-Карабахской Республики, представляющий из себя флаг Армении с таким же узором.

Сюжет по поводу Зангезура встревожил армян. Ведь речь не о попытке устроить медиа-скандал. Азербайджанские чиновники уже заявляли о подобном варианте решения споров между государствами.

С больной головы на здоровую?

В среду, 9 августа, издание Sputnik Азербайджан сообщило, что постоянное представительство Азербайджана при ООН направило Генсекретарю организации отчет об использовании Арменией «иностранных наемников против Азербайджана в период второй Карабахской войны».

«Наёмники с Ближнего Востока размещались на ранее оккупированных территориях Азербайджана. А в Армении были созданы тренировочные лагеря для террористических организаций РПК и АСАЛА» — указывалось в документе.

Примечательно, что кроме Азербайджана подобной информацией не располагал никто. Стороннему наблюдателю сложно поверить в её правдивость: курдам из РПК для того, чтобы добраться в Армению, пришлось бы пересечь недружественную им Турцию — союзницу Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе. А признанная рядом государств террористической организацией АСАЛА прекратила активную деятельность в далёком 1997 году.

В то же время, ряд государств и международных организаций ранее заявлял, что в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана сражались члены террористических группировок из тех регионов Сирии, где сильно турецкое влияние. Некоторые из них даже попали в плен к армянам — видео с таким пленным публиковало Минобороны Армении.

Скорее всего, Азербайджан использует обвинения в адрес Армении не только для того, чтобы переключить внимание с использования сирийских наёмников в Нагорном Карабахе, но и как ещё один повод для требования компенсаций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 ноября во время визита Физулинский и Джебраильский районы, перешедшие под контроль Баку, заявил, что его страна будет требовать от Армении компенсаций за разрушенные дома и инфраструктуру в Нагорном Карабахе.

«Противник разрушил всю инфраструктуру. Они ответят за все в международном суде. Я говорил и еще раз хочу повторить, что будут привлечены международные структуры, эксперты, будет подсчитан весь урон, и мы потребуем компенсацию за 30 лет. В эти дни они разрушили Кельбеджар, дома, леса. За все это они тоже ответят», — заявил Алиев.