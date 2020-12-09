Украина получит €640 млн от ЕС 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине €640 млн на реализацию приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта, передает УНН.
«Сегодня, 9 декабря, Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили сразу 3 кредитные соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта», — говорится в сообщении.
Глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий пояснил на какие цели будут потрачены деньги.
«Украина получит €640 млн на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, обновления дорожной сети Луганщины, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20-ти украинских городах. Благодарен нашим постоянным партнерам с ЕИБ за всестороннее сотрудничество и помощь Украине. Работаем дальше», — пояснил Криклий.