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Украина получит €640 млн от ЕС 

Rambler News Service 21 минуту назад
Украина получит €640 млн от ЕС
Фото: Reuters
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине €640 млн на реализацию приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта, передает УНН.

«Сегодня, 9 декабря, Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили сразу 3 кредитные соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта», — говорится в сообщении.

Глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий пояснил на какие цели будут потрачены деньги.

«Украина получит €640 млн на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, обновления дорожной сети Луганщины, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20-ти украинских городах. Благодарен нашим постоянным партнерам с ЕИБ за всестороннее сотрудничество и помощь Украине. Работаем дальше», — пояснил Криклий.

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В мире , ЕС , Правительство Украины
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