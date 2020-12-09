Украина получит €640 млн от ЕС 

«Украина получит €640 млн на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, обновления дорожной сети Луганщины, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20-ти украинских городах. Благодарен нашим постоянным партнерам с ЕИБ за всестороннее сотрудничество и помощь Украине. Работаем дальше», — пояснил Криклий.