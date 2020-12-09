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Украина запротестовала из-за аукциона по продаже «Массандры» 

Lenta.ru и ещё 1 44 минуты назад
Украина запротестовала из-за аукциона по «Массандре»
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за аукциона по продаже крупнейшего винодельческого и виноградарского объединения Крыма «Массандра». Киев заявил о возбуждении уголовного дела, передает в среду, 9 декабря, ТАСС.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой приватизацией государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра"», — говорится в сообщении МИД.

Киев подчеркнул, что «Массандра» «относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины», а «любое отчуждение имущества» предприятия является преступлением.
Правоохранительными органами Украины осуществляется уголовное производство по факту незаконной национализации концерна "Массандра" оккупационными властями, — заключил МИД.
В середине ноября сообщалось, что власти Крыма выставили на продажу винзавод «Массандра» за 5,3 миллиарда рублей.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали данное решение. Украина считает это оккупацией.
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В мире , МИД , ИТАР-ТАСС , Киев , Массандра , Республика Крым
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