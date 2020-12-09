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Москва

Посол Молдавии в России уволен за контрабанду анаболиков 

Lenta.ru и ещё 5 52 минуты назад
Посол Молдавии в России уволен
Фото: РИА Новости
Посол Молдавии в России был уволен со своего поста из-за скандала с контрабандой анаболиков. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил премьер-министр Ион Кику, передает РИА Новости.
Ранее молдавский МИД сообщил, что таможня и спецслужбы предотвратили попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из республики на машине с номерами посольства в РФ.

«Посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», — заявил Кику.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Бывший премьер-министр страны Майя Санду получила 57,75 процента голосов, действующий президент Игорь Додон — 42,25 процента.
Санду призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья и пообещала возобновить переговоры с Москвой по утилизации боеприпасов со складов в непризнанной республике.
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В мире , Игорь Додон , Андрей Негуца , МИД , РИА Новости , Молдова
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