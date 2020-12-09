«Вам не стыдно?»: украинцы набросились на жену Зеленского 

Вчера Зеленская опубликовала на своей странице в этой социальной сети фотографии, на которых запечатлена с детьми в школьной столовой. В подписи она подчеркнула, что снимок, на котором и она сама, и дети без защитных масок, было сделано еще в марте.

Также Зеленская сообщила, что работа над реформированием системы питания в учебных заведениях на Украине продолжается и переходит на следующий этап — профессиональная рабочая группа приступила к работе над вкусным, полезным, сбалансированным ориентировочным новым меню.

К работе привлечены специалисты Министерства здравоохранения Украины, представители общественных организаций, эксперты в области питания, диетологи, эндокринологи и повар Евгений Клопотенко. На данный момент уже готовы меню завтраков и обедов, осталось разработать вечерние меню, меню полдников и вторых завтраков.

«Это уникальный опыт для Украины, и я очень рада, что в учебных заведениях вскоре будут действовать новые современные стандарты в питании детей и подростков», — сообщила Зеленская.

В комментариях пользователи инстаграма поблагодарили первую леди за ее труд, порадовались, что она заботится о детях, назвали новое школьное меню маленьким шагом на пути к желанному будущему.

Впрочем, некоторое комментаторы усомнились в том, что идея Зеленской хорошая, так как дети не едят в школе, потому что там очень плохо готовят. Также их беспокоит то, что тендеры на поставку продуктов зачастую выигрывают должностные лица и их фирмы и поставляют не всегда качественные продукты.