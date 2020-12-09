На Украине Навальному предложили взорвать Крымский мост 

«Я не хочу разбирать этот шизофренический бред. Я просто в очередной раз скажу, что я выражаю глубокое сочувствие жителям Украины, у которых такие средства массовой информации. В сухом остатке это означает только одно — что, если государство тратит бюджетные деньги на финансирование подобного рода средств массовой информации, оно, извините, обречено», — заявил он.