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На Украине Навальному предложили взорвать Крымский мост 

Артём Кульша 22 минуты назад
На Украине Навальному предложили взорвать Крымский мост
Фото: РИА Новости
Украинское средство массовой информации предложило политику Алексею Навальному взорвать Крымский мост после возвращения Крыма в состав Украины. Об этом журналист Армен Гаспарян рассказал на своем YouTube-канале.
Вчера он опубликовал очередной обзор новостей, в том числе публикации неназванного украинского СМИ, которое написало, что после возвращения Крыма в состав Украины Крымский мост нужно будет взорвать, устроив тендер, а главой тендерной комиссии назначив Навального. Гаспарян назвал эту статью чудеснейшей.

«Я не хочу разбирать этот шизофренический бред. Я просто в очередной раз скажу, что я выражаю глубокое сочувствие жителям Украины, у которых такие средства массовой информации. В сухом остатке это означает только одно — что, если государство тратит бюджетные деньги на финансирование подобного рода средств массовой информации, оно, извините, обречено», — заявил он.

Также журналист предложил украинским властям еще и выделить деньги режиссеру Олегу Сенцову на съемки нового фильма, «чтобы процесс переплавки чугуна был безостановочным».
На днях, как сообщал «Рамблер», представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник дистанционно принял участие в съемках одной из телепрограмм на украинском канале «Наш» и не поддался на провокации. Депутат Верховной рады Вадим Ивченко спросил его, чей Крым. Представитель ЛНР ответил, что Крым отвечает за себя сам, ситуация там никак не связана с ситуацией в Донбассе.
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Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Олег Сенцов , Армен Гаспарян , Родион Мирошник , Верховная Рада
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