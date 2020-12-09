Вора в законе Гия Гогелиани задержали в Европе 

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Мюнхене сотрудники полиции Баварии задержали грузинского вора в законе Георгия Гогелиани, известного в криминальных кругах как Гия. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

46-летний Гия проживал в Европе вместе с женой и ребенком, хотя был объявлен здесь персоной нон грата. Авторитета задержали за нарушение правил пребывания на территории Германии.

По решению суда вор в законе должен добровольно покинуть Евросоюз в течение месяца.

Гия был коронован в Грузии в 2000 году.