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Вора в законе Гия Гогелиани задержали в Европе 

Lenta.ru 32 минуты назад
Вора в законе Гия Гогелиани задержали в Европе
Фото: РИА Новости
В Мюнхене сотрудники полиции Баварии задержали грузинского вора в законе Георгия Гогелиани, известного в криминальных кругах как Гия. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».
46-летний Гия проживал в Европе вместе с женой и ребенком, хотя был объявлен здесь персоной нон грата. Авторитета задержали за нарушение правил пребывания на территории Германии.
«Это начало конца для воровского мира»
По решению суда вор в законе должен добровольно покинуть Евросоюз в течение месяца.
Гия был коронован в Грузии в 2000 году.
Ранее сообщалось, что на Украине задержан 46-летний гражданин Грузии Реваз Катамадзе, известный в криминальном мире как вор в законе Магало. Летом 2020 года ему отказали в предоставлении украинского гражданства. Опасаясь депортации, вор в законе попытался скрыться и использовал разнообразные меры конспирации. В отношении Катамадзе составлен протокол о нарушении правил пребывания в стране.
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В мире , Происшествия , ЕС , Бавария , Германия , Грузия , Мюнхен
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