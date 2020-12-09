Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков 

Венецию затопило из-за просчетов синоптиков. Улицы города оказались под водой после шторма, хотя власти Венеции уверяли в том, что там работает целая система защиты от наводнений. Ее установили летом этого года: 78 мобильных шлюзов должны блокировать поступающую воду.

Однако на этот раз виной природного катаклизма оказались метеорологи, сделавшие ошибочный прогноз. Защищающую от подтопления города систему необходимо включать за двое суток до начала подъема воды. При это если она поднимается на уровень не выше 120 сантиметров, то ее не включают. Сейчас, когда прогнозы синоптиков не оправдались, запускать дамбу уже поздно.