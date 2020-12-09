Международный скандал: Дания обвинила россиянина в шпионаже 

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Прокуратура Дании предъявила проживающему в стране гражданину России обвинение в шпионаже. Об этом cо ссылкой на представителя ведомства пишет Reuters.

По данным прокуратуры, гражданин России подозревается в передаче разведке данных о датских энергетических технологиях.

Он находится под стражей с июля 2020 года, уточнил прокурор.

«Рамблер» писал, что ранее Мосгорсуд признал виновным бывшего украинского футболиста Василий Василенко и приговорил его к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.