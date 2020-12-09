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Международный скандал: Дания обвинила россиянина в шпионаже 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Международный скандал: Дания обвинила россиянина в шпионаже
Фото: Reuters
Прокуратура Дании предъявила проживающему в стране гражданину России обвинение в шпионаже. Об этом cо ссылкой на представителя ведомства пишет Reuters.
По данным прокуратуры, гражданин России подозревается в передаче разведке данных о датских энергетических технологиях.
Он находится под стражей с июля 2020 года, уточнил прокурор.
«Рамблер» писал, что ранее Мосгорсуд признал виновным бывшего украинского футболиста Василий Василенко и приговорил его к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.
Дело в отношении 53-летнего Василенко расследовало управление ФСБ по Москве. СМИ сообщали, что Василенко мог быть задержан при попытке по поручению тесно связанной с Министерством обороны Украины компании приобрести в России списанное крупногабаритное военное оборудование, разработанное в СССР в 1960-х годах и не имеющее огневой мощи.
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В мире , Василий Василенко , ФСБ , Мосгорсуд , Reuters
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