Международный скандал: Дания обвинила россиянина в шпионаже 

Прокуратура Дании предъявила проживающему в стране гражданину России обвинение в шпионаже. Об этом cо ссылкой на представителя ведомства пишет Reuters.
По данным прокуратуры, гражданин России подозревается в передаче разведке данных о датских энергетических технологиях.
Он находится под стражей с июля 2020 года, уточнил прокурор.
«Рамблер» писал, что ранее Мосгорсуд признал виновным бывшего украинского футболиста Василий Василенко и приговорил его к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.
Дело в отношении 53-летнего Василенко расследовало управление ФСБ по Москве. СМИ сообщали, что Василенко мог быть задержан при попытке по поручению тесно связанной с Министерством обороны Украины компании приобрести в России списанное крупногабаритное военное оборудование, разработанное в СССР в 1960-х годах и не имеющее огневой мощи.