На химзаводе в США произошел взрыв

"В примерно 22:02 (06:02 мск в среду) на заводе Chemours произошли инцидент с химическими веществами и взрыв", — говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с происшествием администрация рекомендовала местным жителям занять укрытие в радиусе 3,2 км от предприятия.