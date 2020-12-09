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На химзаводе в Западной Вирджинии произошел взрыв 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
На химзаводе в США произошел взрыв
Фото: Reuters
Возгорание и последующий взрыв произошли на химическом заводе в городе Бель (штат Западная Вирджиния) вечером во вторник. Соответствующее заявление опубликовали власти округа Канова на своей странице в Twitter.

"В примерно 22:02 (06:02 мск в среду) на заводе Chemours произошли инцидент с химическими веществами и взрыв", — говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с происшествием администрация рекомендовала местным жителям занять укрытие в радиусе 3,2 км от предприятия.

По сведениям связанного с телекомпанией NBC канала WSAZ, в результате произошедшего травмы получили четыре человека, трое из них госпитализированы, информация об их состоянии не приводится.
Распоряжение о необходимости не покидать дома было снято спустя четыре часа после взрыва. Как указали в администрации округа, после оценки места происшествия соответствующие службы постановили, что данный инцидент больше не представляет угрозы.
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