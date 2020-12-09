Украина пыталась похитить из России свидетеля крушения малазийского «Боинга» в Донбассе. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе ФСБ рассказали, что трое вооруженных неизвестных людей совершили попытку нарушить государственную границу России с территории Украины и оказали вооруженное сопротивление пограничному наряду при попытке задержания. Один из нарушителей погиб в результате ответного огня, двое скрылись на Украине.
В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили, что фактов нарушения границы на участке в пределах Сумской области зафиксировано не было.
Вчера средства массовой информаци сообщили, что произошедшее могло быть специальной операцией Службы безопасности Украины по захвату на территории России воевавшего в Донбассе российского гражданина и его переправке на Украину, но что-то пошло не так.
Сегодня собеседники в силовых структурах России сообщили автору WarGonzo военному корреспонденту Семену Пегову, что СБУ пыталась похитить свидетеля крушения малазийского «Боинга» в Донбассе в рамках большой операции по их сбору, проводимой вместе со спецслужбам других государств.
«Источники в Киеве также сообщают, что украинским силовикам была поставлена жесткая задача добыть любой ценой военнослужащих ДНР, а также добровольцев с российским гражданством, которые могли находится в зоне крушения "Боинга", чтобы либо под силовым и психологическим воздействием, либо под воздействием психотропных препаратов получить удобные показания», — сообщает канал.