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Москва

Похитить свидетеля: подробности боя на границе РФ и Украины 

Артём Кульша 53 минуты назад
Украина пыталась похитить из России свидетеля крушения малазийского «Боинга» в Донбассе. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе ФСБ рассказали, что трое вооруженных неизвестных людей совершили попытку нарушить государственную границу России с территории Украины и оказали вооруженное сопротивление пограничному наряду при попытке задержания. Один из нарушителей погиб в результате ответного огня, двое скрылись на Украине.
В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили, что фактов нарушения границы на участке в пределах Сумской области зафиксировано не было.
Вчера средства массовой информаци сообщили, что произошедшее могло быть специальной операцией Службы безопасности Украины по захвату на территории России воевавшего в Донбассе российского гражданина и его переправке на Украину, но что-то пошло не так.
Сегодня собеседники в силовых структурах России сообщили автору WarGonzo военному корреспонденту Семену Пегову, что СБУ пыталась похитить свидетеля крушения малазийского «Боинга» в Донбассе в рамках большой операции по их сбору, проводимой вместе со спецслужбам других государств.

«Источники в Киеве также сообщают, что украинским силовикам была поставлена жесткая задача добыть любой ценой военнослужащих ДНР, а также добровольцев с российским гражданством, которые могли находится в зоне крушения "Боинга", чтобы либо под силовым и психологическим воздействием, либо под воздействием психотропных препаратов получить удобные показания», — сообщает канал.

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В мире , Видео , Семен Пегов , ФСБ , СБУ
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