«Источники в Киеве также сообщают, что украинским силовикам была поставлена жесткая задача добыть любой ценой военнослужащих ДНР, а также добровольцев с российским гражданством, которые могли находится в зоне крушения "Боинга", чтобы либо под силовым и психологическим воздействием, либо под воздействием психотропных препаратов получить удобные показания», — сообщает канал.