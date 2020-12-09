Обзор иноСМИ: «Вышвырнем русских с Кавказа» 

Америка страдает от голода

Немецкая газета Der Spiegel рассказала , что из-за финансовых проблем, вызванных пандемией, у 50 миллионов американцев нет денег на покупку продуктов (до пандемии их было 35 миллионов). Даже в благополучных Нью-Йорке Лос-Анджелесе скопились такие очереди за бесплатной едой, что ее хватает не всем.

Сильнее всего пандемия ударила по чернокожему и латиноамериканскому населению США : 35,7 процентов афроамериканцев и 32,3 процента латиноамериканцев столкнулись с нехваткой продуктов питания. Уровень бедности в стране с февраля 2020 года вырос с 15 до 17 процентов.

«Вышвырнем русских с Кавказа»

Турецкое издание Haber7 рассказало о «скандальных» заявлениях министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым . Айвазян заявил, что турецкую армию и террористические группы необходимо вывести из Нагорного Карабаха.

«Турция должна уйти с Южного Кавказа», — сказал министр. Портал «ИноСМИ» собрал комментарии турецких пользователей, которые разозлились на Айвазяна.

«Мы, дай-то бог, вышвырнем русских с Кавказа», — написал комментатор под ником облако.

Пользователь тото заявил, что с Кавказа должны уйти или Турция, или Армения. «Посмотрим, кто кого выгонит», — подчеркнул он.

Запад и Россия на грани войны

Высокопоставленные дипломаты и военнослужащие направили The Times письмо , в котором заявили о риске «непреднамеренного военного конфликта» между Россией и Западом. Они подчеркнули, что отношения между Россией и западными странами находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.

«Соглашения, которые защищали нас 30 лет назад, больше не действуют или ослабевают», — подчеркивается в письме, которое подписали 145 человек.

Они призвали возобновить диалог между Россией и НАТО и «повысить стабильность за счет повышения прозрачности, предотвращения опасных военных действий и предоставления специальных каналов связи».

Президент в тюрьме: для Саркози попросили четыре года

Французская прокуратура потребовала приговорить бывшего президента Николя Саркози к четырехлетнему тюремному заключению по делу о коррупции. Как сообщает Daily Mail, Саркози может стать первым главой Франции, который отправится в тюрьму за уголовные преступления, совершенные при исполнении.

В своем обвинительном заключении прокуроры назвали Саркози «серийным преступником». В частности, Саркози предлагал судье Жильберу Азиберу престижную работу в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о других уголовных расследованиях против него, и хотел дать взятку через адвоката Тьерри Херцога.

Китайские футболистки проиграли матч из-за цвета волос

Женская футбольная команда Университета Фучжоу проиграла недавний матч из-за того, что волосы одной из футболисток оказались «недостаточно черными» и она не смогла выйти на поле. Об этом сообщает Global Times.

Перед встречей команд Университета Фучжоу и Университета Цзимей нескольких спортсменок отстранили за нарушение правила, которое требует, чтобы игроки не красили и не завивали волосы. Тренеры обеих команд экстренно закупили крем для окрашивания в ближайших парикмахерских и получили по семь черноволосых спортсменок к началу матча. Однако волосы одной из футболисток Университета Фучжоу сочли «недостаточно черными», ей пришлось остаться на скамейке запасных, а ее команда потерпела поражение, играя в неполном составе.