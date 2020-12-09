Решение Россельхознадзора запретить импорт в Россию азербайджанских томатов и яблок стало неожиданностью для Баку , возможно, это была техническая ошибка, и вопрос будет урегулирован, сообщил знакомый с ситуацией источник в Азербайджане

«Решение было неожиданностью для нас в данный момент, когда мы возлагаем большую надежду на устойчивый рост товарооборота с Российской Федерацией. С другой стороны, данные товары, в особенности томаты, высоко ценятся российскими потребителями, и России будет сложно возместить эту товарную позицию… Азербайджанский томат и яблоки экспортируются в Россию десятки лет, и никогда не было серьезных причин для их запрета», — сказал источник РИА «Новости».

По его словам, «в последние годы производители все более склонны к использованию исключительно передовых технологий борьбы с вредителями и органических препаратов. Переговоры по данному вопросу между соответствующими структурами уже начались, и я думаю, этот вопрос будет пересмотрен и позиция Россельхознадзора поменяется. У Баку есть уверенность что это просто техническая ошибка», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за систематических случаев выявления вредителей в продукции. Кроме того, Россельхознадзор с 14 декабря запрещает поставки в Россию помидоров и перца из Армавирской области Армении в связи с распространением вируса мозаики пепино.

Между тем, представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) уже заявил, что ритейлеры России незаметно для покупателей заместят томаты из Азербайджана.

«Азербайджан — не единственный поставщик томатов и яблок в Россию. Помимо Азербайджана в 2019 году основными поставщиками томатов были Турция, Китай и страны ЕАЭС. По яблокам в список главных импортеров входят Молдавия, Сербия, Беларусь и Азербайджан. Поставки из других стран могут заместить азербайджанские. В условиях, когда вводятся временные ветеринарные ограничения на поставки продукции, торговые сети переориентируют поставки на других поставщиков. Для потребителя этот процесс проходит незаметно. Так уже было в 2019-2020 годах с поставками сельхозпродукции из Китая, Ирана и других стран», — отметили в АКОРТ.

АКОРТ также указывает, что за последние годы объемы производства продукции в России также заметно выросли. «Например, по предварительным данным аналитиков, в 2020 году Россия обеспечивает себя помидорами собственного производства более чем на 60%», — отметили в объединении.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт свежих и охлажденных томатов в Россию из Азербайджана в 2019 году составил 172,359 тыс. тонн (30,9% в общем объеме импорта этой продукции) — страна занимала первое место по поставкам. Импорт азербайджанских яблок, груш и айвы в Россию в прошлом году составил 91,113 тыс. тонн (9,7% в общем объеме поставок, четвертое место после Молдавии, Сербии и Аргентины).