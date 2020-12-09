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Москва

Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже 

Алевтина Жаркова 39 минут назад
Матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов омрачился расистским скандалом. Поединок французского ПСЖ с турецким «Истанбулом» был прерван после того, как резервный арбитр из Румынии назвал одного из членов команды «черным». В знак протеста футболисты «Истанбул Башакшехир» покинули поле. Встречу перенесли на 9 декабря.
Фрагмент записи, на которой запечатлен конфликт игроков с судьей, публикует Telegram-канал «Подъём». На кадрах оскорбленный игрок турецкой команды и арбитр выясняют отношения.
В мире , Видео
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