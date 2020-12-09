Новый подход: Байден пересмотрят санкционную политику

Команда Джо Байдена, которого американские СМИ называют избранным президентом США , намерена провести фундаментальный анализ санкционной деятельности министерства финансов . Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Будет проверена деятельность отдела минфина, занятого проблемами терроризма и финансовой разведкой. В годы президентства Дональда Трампа многие сотрудники этого направления уволились, поэтому новой администрации предстоит решать вопросы с финансированием и набором нового персонала.

КНДР, Китай, Венесуэлу и Пересмотрены будут санкции. Многие из односторонних ограничительных мер, наложенных в трамповские годы на Иран Российскую Федерацию , демократы считают неоднозначными и недостаточно эффективными.

Новая американская администрация намерена привлекать к персональным пакетам санкций международное сообщество.

Сейчас же санкции американского минфина влекут за собой заморозку активов на территории США и запрет для граждан или предприятий вести бизнес с фигурантами «черных списков».

8 декабря экс-посол Соединенных Штатов в Москве Томас Пикеринг (в должности с 1993 по 1996 годы) заявил, что следующая администрация попробует добиться повышения эффективности санкций в отношении России. Однако, по мнению дипломата, Байдену и его команде будет сложно преуспеть в этом деле.

В начале декабря Джо Байден сообщил телеканалу CNN, что после инаугурации хочет изменить подход к внешней политике — сделать его многосторонним, привлекая союзников. Они нужны Штатам для решения вопросов с Россией, КНР и рядом других государств.

Байден также обвинял действующего президента США Трампа в некомпетентном подходе к внешней политике. «Посмотрите, что он делает — сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», — заявлял демократ.

24 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не может рассчитывать на динамичное улучшение двусторонних отношений с Соединенными Штатами после инаугурации нового президента США. По словам чиновника, кто бы ни оказался в Белом доме, оснований для быстрого налаживания отношений не будет. Причина этому — инерционность подходов к России, заложенная в доктринах США, а также в серии законодательных актов и инициатив, которые выдвигались и прошли через американский конгресс.

«А главное — практически тотальное совпадение взглядов на современную Россию в американском мейнстриме не оставляет шансов на движение по восходящей траектории, по крайней мере в среднесрочной перспективе», — подчеркнул Рябков.

Российские депутаты и сенаторы, в основном, сходятся в мнениях по поводу отношений с США после январского инаугурации нового президента. В целом, считают они, ничего хорошего приход к власти Джо Байдена Москве не сулит — санкционная «война» продолжится, может даже ужесточиться. Впрочем, возможны подвижки в сфере сокращения стратегических вооружений, однако демократы постараются выставить заключение нового СНВ как свою заслугу и «обуздание» российской агрессии.