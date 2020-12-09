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Москва

Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии 

Алевтина Жаркова 56 минут назад
В Индии провели свадебную церемонию в защитных костюмах. За несколько часов бракосочетания стало известно, что невеста заражена коронавирусом. Однако торжественное мероприятие откладывать не стали, вместо этого все участники церемонии облачились в костюмы спецзащиты. Ситуация для индийских брачующихся осложнилась еще и тем, что свой медовый месяц пара проведет на карантине.
Ранее бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко женился на кукле. Супруг игрушки для взрослых по имени Марго заверяет, что искренне любит ее.
В мире , Видео , Общество
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